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"Это мой диван". Глава ЦИК Беларуси подтвердила, что Тихановская записала видеообращение в ее кабинете

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что кандидат в президенты Светлана Тихановская записала видеообращение к гражданам страны в ее кабинете. Ермошиной в это время в кабинете не было.

Тихановская находится в Литве вместе с детьми, ей выделили жилье и предоставили охрану
Тихановская находится в Литве вместе с детьми, ей выделили жилье и предоставили охрану
Фото: EPA

Кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую пригласили в кабинет главы ЦИК страны Лидии Ермошиной, когда она принесла жалобу в Центризбирком. Об этом Ермошина рассказала в интервью, опубликованном 14 августа в "Комсомольской правде в Беларуси".

На вопрос журналиста, действительно ли на видео, записанном Тихановской, диван Ермошиной, она ответила: "Да, это мой диван".

По словам главы ЦИК, Тихановская записывала обращение без нее.

"Поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом и вместе с ними. И я ушла", – сказала глава ЦИК.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

11 августа было обнародовано видеообращение Тихановской, в котором она призвала граждан страны не противостоять милиции и не выходить на акции протеста. Озвученный текст Тихановская, судя по видео, читала с листа.

Ранее было опубликовано еще одно видеообращение Тихановской, в котором она заявила, что уехала из Беларуси к детям.

Сейчас Тихановская находится в Литве вместе с детьми. Ей выделили жилье и предоставили охрану. Оппозиционер прибыла в Литву после того, как ее около семи часов удерживали в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. Центризбирком страны 14 августа объявил окончательные результаты выборов. Победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей (4 661 075 человек). Остальные кандидаты в президенты получили в разы меньше голосов: оппозиционер Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека), сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев – 1,2% (70 671), экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая – 1,67% (97 489), лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень – 1,14% (66 613).

Теги: Беларусь, выборы, Светлана Тихановская, Лидия Ермошина, протесты в Беларуси
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