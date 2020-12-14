ГОРДОН
 
 
МИР

Тихановская разочаровалась в политиках Евросоюза. Оппозиционерку не устраивает их вечная обеспокоенность

До прихода в политику белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская верила в силу лидеров Евросоюза. Сейчас она видит только их выражение озабоченности и солидарности.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Европейские лидеры всегда оглядываются на Россию, считает Тихановская
Европейские лидеры всегда оглядываются на Россию, считает Тихановская
Фото: EPA

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская пожаловалась на европейских лидеров из-за промедления введения экономических санкций. Свое отношение к политикам из Евросоюза она выразила в интервью изданию New Yorker 13 декабря. 

Тихановская призналась, что, когда была простым обывателем, верила в близость Европы и силу ее лидеров. Теперь оппозиционерка видит только выражение озабоченности и солидарности, а на самом деле бездействие.

По ее словам, уже несколько месяцев "медленно и сложно" прорабатывается вопрос введения экономических санкций. Европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию, что болезненно для Беларуси, констатировала она.

Европа провозглашает верховенство прав человека, но в соседней стране это явно не соблюдается. Все, что делают лидеры, – это выражают беспокойство, заявила Тихановская.

В ответ на вопрос журналиста издания, что именно нужно сделать в Беларуси, Тихановская заявила о необходимости расширить список индивидуальных санкций. В нем должны быть директора школ, в которых фальсифицировали результаты президентских выборов, сотрудники МВД, начальники тюрем и директора больниц, увольняющие врачей за их мнение.

Также нужно, чтобы Евросоюз ввел санкции против крупных государственных предприятий "Нафтан", "Беларуськалий" и "Гродноазот". В частности, по мнению Тихановской, надо временно перестать покупать у них продукцию, а также поставлять сырье и запчасти.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал до сих пор считающий себя президентом страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, фальсификации, политика, Евросоюз, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вижу – у нее такие безумные глаза. Начала ругаться". Зибров рассказал о ссоре с женой, после которой полтора месяца спал на кухне
"Вижу – у нее такие безумные глаза. Начала ругаться". Зибров рассказал о ссоре с женой, после которой полтора месяца спал на кухне
"Макс фоткал?", "Как школьники", "Студенты", "Влюбленные". Богомолов удивил поклонников ретро-снимком с Собчак
"Макс фоткал?", "Как школьники", "Студенты", "Влюбленные". Богомолов удивил поклонников ретро-снимком с Собчак
"Катя, рожай!" Сумская посоветовала Осадчей задуматься о третьем ребенке
"Катя, рожай!" Сумская посоветовала Осадчей задуматься о третьем ребенке
После "Танцев со звездами" Санина показала, как проводит время с маленьким сыном
После "Танцев со звездами" Санина показала, как проводит время с маленьким сыном
Жена Петросяна перестала скрывать лицо десятимесячного сына Вагана
Жена Петросяна перестала скрывать лицо десятимесячного сына Вагана
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Поклонники Тины Кароль не узнали певицу без макияжа и прически. Фото
Поклонники Тины Кароль не узнали певицу без макияжа и прически. Фото
"Главное, что жива". Друг Заворотнюк рассказал о самочувствии онкобольной актрисы
"Главное, что жива". Друг Заворотнюк рассказал о самочувствии онкобольной актрисы
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
Подольская покрестила сына. Фото из церкви
Подольская покрестила сына. Фото из церкви
Пивоваров переболел COVID-19
Пивоваров переболел COVID-19
"К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх". Loboda попала в громкий скандал в РФ
"К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх". Loboda попала в громкий скандал в РФ
FKA twigs обвинила Лабафа в насилии и заражении ее венерическим заболеванием
FKA twigs обвинила Лабафа в насилии и заражении ее венерическим заболеванием
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
"Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
Никитюк в мини показала вид сзади
Никитюк в мини показала вид сзади
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
  "Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
"Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS