Тихановская разочаровалась в политиках Евросоюза. Оппозиционерку не устраивает их вечная обеспокоенность

До прихода в политику белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская верила в силу лидеров Евросоюза. Сейчас она видит только их выражение озабоченности и солидарности.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская пожаловалась на европейских лидеров из-за промедления введения экономических санкций. Свое отношение к политикам из Евросоюза она выразила в интервью изданию New Yorker 13 декабря.

Тихановская призналась, что, когда была простым обывателем, верила в близость Европы и силу ее лидеров. Теперь оппозиционерка видит только выражение озабоченности и солидарности, а на самом деле бездействие.

По ее словам, уже несколько месяцев "медленно и сложно" прорабатывается вопрос введения экономических санкций. Европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию, что болезненно для Беларуси, констатировала она.

Европа провозглашает верховенство прав человека, но в соседней стране это явно не соблюдается. Все, что делают лидеры, – это выражают беспокойство, заявила Тихановская.

В ответ на вопрос журналиста издания, что именно нужно сделать в Беларуси, Тихановская заявила о необходимости расширить список индивидуальных санкций. В нем должны быть директора школ, в которых фальсифицировали результаты президентских выборов, сотрудники МВД, начальники тюрем и директора больниц, увольняющие врачей за их мнение.

Также нужно, чтобы Евросоюз ввел санкции против крупных государственных предприятий "Нафтан", "Беларуськалий" и "Гродноазот". В частности, по мнению Тихановской, надо временно перестать покупать у них продукцию, а также поставлять сырье и запчасти.