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ПОЛИТИКА

Кулеба опроверг заявление Лукашенко, что он якобы призывал "душить" Беларусь

Министр иностраных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Александра Лукашенко, подчеркнул, что выступает за то, чтобы дать Беларуси "дышать свободно".

Кулеба: Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство
Кулеба: Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опровергает утверждения Александра Лукашенко, что он якобы призывал "душить" Беларусь и вводить против нее жесткие санкции. Об этом Кулеба написал в Twitter 27 ноября.

Лукашенко заявлял, что Кулеба во время беседы с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом якобы призывал ввести против Минска более жесткие санкции.

"Никакие такие слова в наших разговорах с Хайко Маасом не звучали. Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", – написал Кулеба.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября согласовали работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, Дмитрий Кулеба, Хайко Маас, протесты в Беларуси
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