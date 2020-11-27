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Посол Украины в Беларуси назвал странным совпадением вручение ему ноты и приезд Лаврова в Минск

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим высказал мнение, что белорусская сторона своей нотой протеста Украине хотела показать министру иностранных дел Сергею Лаврову, что она тоже работает в "антиукраинском тренде".

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Кизим: Меня в министерство иностранных дел Беларуси вызывают только для того, чтобы вручить ноту протеста
Кизим: Меня в министерство иностранных дел Беларуси вызывают только для того, чтобы вручить ноту протеста
Фото: Ihor Kyzym / Facebook

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в эфире телеканала "Украина 24" 26 ноября заявил, что ему было странно слышать от белорусской стороны о якобы существовании угроз безопасности и деятельности белорусских дипмиссий в Украине. 

"Вообще-то, это нормальное событие, когда у одной стороны есть обеспокоенность действиями другой стороны. И это касается дипломатического представительства – такие вызовы естественная нормальная практика. Но, к сожалению, сложилось так, что меня в министерство иностранных дел Беларуси вызывают только для того, чтобы вручить ноту протеста. Сегодня нота была вызвана теми событиями, которые происходят в Киеве скорее", – сказал он.

По словам Кизима, дипмиссии других стран в Украине охраняются достаточно серьезно.

"Что касается безопасности, я видел там усиленный кордон. В каждом случае всегда реагируют правоохранительные органы. Это нормальная практика. Проблема в том, что те белорусы, которые были вынуждены переехать в Украину от преследований и жестокого подавления акций протестов, очевидно, что они накопили негатив по отношению к белорусской власти, и таким образом они проявляют его в Украине", – добавил дипломат.

В ответ на вопрос о возможном существовании связи между его вызовом в МИД Беларуси и приездом в Минск главы МИД России Сергея Лаврова Кизим отметил, что ему тоже пришло в голову, что "странно совпало".

"По крайней мере, меня заверили, что это совпадение, просто ситуация так сложилась, потому что давно собирались вызвать по этому поводу. Но я тоже обратил на это внимание... Возможно, действительно они что-то хотят показать, не хочу сказать своим "старшим братьям" (как они любят называть), что они в этом антиукраинском тренде работают", – добавил Кизим. 

26 ноября МИД Беларуси вызвал Кизима, ему вручили ноту протеста, в которой белорусская сторона выразила "решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года".

В тот же день Лавров приехал в Беларусь, где встречался с Александром Лукашенко.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Сергей Лавров, МИД Беларуси, Игорь Кизим, протесты в Беларуси
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