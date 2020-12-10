Беларусь закрывает выезд из страны из-за COVID-19. Ранее Лукашенко говорил, что закрытие границ "это пустое"

Временный запрет на выезд из Беларуси касается как белорусов, так и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории республики.

Запрет на выезд из Беларуси будет действовать на всех наземных пунктах пропуска Фото: Вадим Зимировский / tut.by

В Беларуси с 21 декабря вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси №705, размещенном на Национальном правовом интернет-портале.

Временный запрет на выезд из страны касается как белорусов, так и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории республики.

Ограничения будут действовать в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и речных портах через государственную границу Беларуси.

Действие запрета не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командированных и некоторые другие категории.

Также разрешено будет выезжать белорусам:

по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги);

для получения медицинской помощи при предъявлении документов, подтверждающих цель данной поездки;

имеющим вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, – к месту постоянного проживания;

работающим на территории иностранного государства – при предъявлении подтверждающих документов;

для получения образования в иностранных образовательных организациях – при предъявлении соответствующих документов;

Выезд на работу, учебу, а также имеющим вид на жительство в другой стране будет разрешен не чаще одного раза в течение шести месяцев.

Кроме того, иностранцам, прибывающим в Беларусь, необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы. Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа во въезде в страну.

При этом в марте, когда страны по всему миру массово закрывали свои границы на въезд иностранцев, тогдашний президент страны Александр Лукашенко заявлял, что закрывать границы из-за пандемии не нужно, так как "это пустое".

"Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят – пусть закрываются... Надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение – мы проверяем человека, надо на карантин – пожалуйста, давайте на карантин. Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли", – говорил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение инфекции, свидетельствуют, что на 10 декабря в Беларуси зарегистрировали 152,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 1230 человек умерли.