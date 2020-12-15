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В Сумах задержали гражданина Беларуси. Он продал квартиры в несуществующих домах на $1,2 млн – полиция

Мужчина находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве с февраля 2018 года. В течение пяти лет ему удалось продать квартиры по поддельным документам на $1,2 млн, сообщила Национальная полиция Украины.

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Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы по законодательству Беларуси
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы по законодательству Беларуси
Фото: depositphotos.com

Полицейские задержали в Сумах гражданина Беларуси, которого подозревают в продаже квартир в несуществующих домах, рассказали в Национальной полиции Украины 14 декабря.

По данным Интерпола, 39-летний мужчина находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве с февраля 2018 года.

За пять лет он вместе с сообщниками продавал квартиры в несуществующих домах по поддельным документам на $1,2 млн, уточнила полиция. 

Задержали разыскиваемого в Сумах. По законодательству Беларуси мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: Беларусь, полиция, мошенничество, ущерб, мошенник, квартира, продажа
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