В Сумах задержали гражданина Беларуси. Он продал квартиры в несуществующих домах на $1,2 млн – полиция

Мужчина находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве с февраля 2018 года. В течение пяти лет ему удалось продать квартиры по поддельным документам на $1,2 млн, сообщила Национальная полиция Украины.



Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы по законодательству Беларуси Фото: depositphotos.com

Полицейские задержали в Сумах гражданина Беларуси, которого подозревают в продаже квартир в несуществующих домах, рассказали в Национальной полиции Украины 14 декабря.

По данным Интерпола, 39-летний мужчина находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве с февраля 2018 года.

За пять лет он вместе с сообщниками продавал квартиры в несуществующих домах по поддельным документам на $1,2 млн, уточнила полиция.

Задержали разыскиваемого в Сумах. По законодательству Беларуси мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.