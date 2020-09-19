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Кража на £2,5 млн. Похищенные в Лондоне редкие книги нашли в подвале сельского дома в Румынии

В 2017 году банда воров пробралась на склад в Лондоне, где хранились антикварные книги; были похищены работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея, Данте и т.д. Полицейские из Великобритании и Румынии обнаружили книги. В похищении обвиняют преступную группировку из румынского города Яссы.

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Редчайшие издания работ Галилея и Ньютона нашли в подвале
Редчайшие издания работ Галилея и Ньютона нашли в подвале
Фото: news.met.police.uk

16 сентября полицейские из Румынии и Великобритании обнаружили в подвале сельского дома в румынском уезде Нямц антикварные книги стоимостью £2,5 млн, об этом сообщила полиция Лондона.

200 фолиантов были похищены в январе 2017 года с почтового склада в Лондоне. Их готовили к отправке на выставку в США. Воры пробрались на склад, проделав отверстие в крыше.

Среди украденных книг – работы Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Леонардо да Винчи, а также издание "Божественной комедии" Данте 1569 года.

В полиции назвали находку бесценной.

В ходе расследования преступления, которое велось совместно с румынскими и итальянскими полицейскими, британские власти вышли на преступную группу, совершившую не менее 11 аналогичных краж в стране. Всякий раз преступники проникали в охраняемые похищения через крышу. Затем похищенное имущество вывозилось из Великобритании.

Злоумышленники связаны с криминальным семейством Клампару из румынского города Яссы, сказано в сообщении лондонской полиции.

В 2019 году 13 человек, причастных к кражам, были задержаны. 12 из них признали вину, приговор им будет объявлен в этом месяце. Суд над 13-м подозреваемым начнется в марте 2021 года.

Теги: Румыния, Великобритания, похищение, кража, книги, расследование
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