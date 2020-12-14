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Путин хочет, чтобы Евросоюз договорился с ним о транзите власти в Беларуси – Белковский

Президент РФ Владимир Путин не хочет, чтобы оппозиционер Светлана Тихановская была даже переходным президентом Беларуси, считает российский политолог Станислав Белковский.

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Белковский (на фото) считает, что возможный побег Лукашенко в РФ это "неромантично"
Белковский (на фото) считает, что возможный побег Лукашенко в РФ – это "неромантично"
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы по ситуации в Беларуси Европейский союз вел переговоры с ним. Такое мнение 12 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский политолог Станислав Белковский.

"Кремль не хочет, чтобы президентом стали прямые представители Соединенных Штатов Америки, Польши и Литвы. Этого не хочется. Причем, естественно, в окружении Владимира Путина есть люди, которые нагнетают его представления об опасности такого сценария. То есть Путин не хочет [оппозиционера] Светлану Тихановскую президентом, даже переходным, а хочет, чтобы Евросоюз, включая Польшу и Литву, договорился с ним о некоем совместном сценарии транзита власти в Белоруссии", – сказал он.

По словам политолога, если такие переговоры состоятся, Россия даст считающему себя президентом Беларуси Александру Лукашенко "единственно правильный сигнал: 2021-й должен стать для него последним годом пребывания у власти".

"Видимо, России придется гарантировать безопасность Александра Лукашенко после его ухода. Что, впрочем, не означает, что он должен осесть именно в России. Узбекистан и Куба для этого тоже вполне пригодятся", – объяснил Белковский.

Он считает, что после бегства в Россию бывшего президента Украины Виктора Януковича побег туда еще и Лукашенко – "как-то совсем неромантично".

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".

Лукашенко 23 сентября снова вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Станислав Белковский, Европейский союз, президент, Евросоюз, акции протеста, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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