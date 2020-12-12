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Макаревич: Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата он прошел 10 раз

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону отметил, что ситуация в Беларуси решится малой или большой кровью. По его мнению, считающий себя президентом Александр Лукашенко уже давно перешел точку невозврата.

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Макаревич считает, что разрешение политического кризиса в Беларуси это лишь вопрос времени
Макаревич считает, что разрешение политического кризиса в Беларуси – это лишь вопрос времени
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич считает, что ситуация с политическим кризисом в Беларуси разрешится "так, как она должна разрешиться". Об этом он заявил в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Я очень хочу, чтобы она разрешилась так, как она должна разрешиться. Считаю, что Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата он прошел 10 раз. Поэтому вариантов нет. Просто это может произойти раньше, может позже. Может с малой кровью, может с большой, не дай Бог. Но все равно это вопрос времени", – отметил он.

Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: "Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?" Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий на тот момент президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Теги: Дмитрий Гордон, Беларусь, Александр Лукашенко, Андрей Макаревич, протесты в Беларуси
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