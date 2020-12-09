"Не забудем". В Беларуси мужчине дали 2 года колонии за надпись на тротуаре

Белоруса Максима Павлющика осудил на два года колонии за надпись "Не забудем" на тротуаре возле народного мемориала памяти Александра Тарайковского – первого погибшего протестующего в Беларуси.

Суд Фрунзенского района Минска 8 декабря вынес приговор двум белорусам – Максиму Павлющику и Марие Бобович. За надпись "Не забудем" мужчина получил 2 года колонии, женщина – 18 месяцев ограничения свободы, сообщает правозащитный центр "Вясна".

Надпись, за которую судили белорусам, была сделана 9 сентября в районе станции метро "Пушкинская" в Минске возле народного мемориала памяти Александра Тарайковского – первого погибшего протестующего в Беларуси. Бобович и Павлющика задержали в тот же день, но под стражу в рамках уголовного дела их взяли только 22 октября.

Белорусов обвиняли в том, что они, "действуя группой лиц, находясь вблизи здания № 21А по ул. Притыцкого в Минске (павильон у выхода метро возле мемориала Тарайковскому), безосновательно, умышленно совершили осквернение сооружения циничными надписями и порчу имущества".

На суде Бобович и Павлющик признали, что они нанесли надпись. Но они не считают это проявлением хулиганства, а саму надпись – циничной. Они также заявили, что не считают это осквернением.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий на то момент президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.