Офис Тихановской предложил концепцию честных выборов в Беларуси

Офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской подготовил список принципов для проведения свободных выборов президента Беларуси. Подготовка к выборам может занять от 45 до 60 дней.

В Беларуси много лет жестоко подавляли свободу слова и собраний, а на выборах было много фальсификаций и нарушений, эти проблемы возможно решить, если будет политическая воля к проведению честных выборов. Об этом сказано в заявлении офиса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, опубликованном 7 декабря.

Команда Тихановской предложила 10 принципов проведения свободных президентских выборов.

Дать наблюдателям доступ ко всем этапам выборов: от выдвижения членов избирательных комиссий до подсчета голосов. Повысить приоритет местных сообществ в составе избирательных комиссий. Сменить цель работы комиссий с поиска недостоверных подписей на поиск действительных. Интерпретировать сомнительные случаи в пользу претендентов и избирателей, которые отдали подписи в их поддержку. Проверять подписи публично. Разработать более детальную форму протоколов для учета полученных, выданных и заполненных бюллетеней на всех этапах и для всех форм голосования. Ограничить досрочное голосование и разрешить наблюдателям исполнять свои функции беспрепятственно и беспрерывно в период досрочного голосования, и/или оборудовать участки необходимыми средствами для круглосуточной видеофиксации. Ввести правило открытого и гласного подсчета голосов: каждый бюллетень показывается всем членам комиссии и всем наблюдателям, при этом громко озвучивается, за кого подан голос. Ввести правило вывешивать протоколы без промедления. И создать техническое решение, чтобы все протоколы публиковались на сайте ЦИК. Не мешать наблюдателям проходить аккредитацию и наблюдать за выборами. Всех зарегистрированных наблюдателей допустить на участки с соблюдением защитных мер от COVID-19. Дать им возможность записывать аудио и видео на участках, не нарушая при этом тайну голосования.

В офисе Тихановской уверены, что внесение этих правил в положения и инструкции нового Центризбиркома страны позволит провести честные выборы президента.

Досрочные выборы в Беларуси можно провести в случае добровольной отставки президента, освобождения или смещения президента с должности парламентом. Новые выборы должны пройти минимум через 30 дней, а максимум – через 70 дней после открытия "вакансии" президента. В нынешних реалиях подготовка к выборам может занять от 45 до 60 дней, сказано в сообщении.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.