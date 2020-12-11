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Игорь Тышкевич
Игорь Тышкевич

Политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего.


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До закрытия границ Беларуси дали 10 дней. Такое впечатление, что власть пытается дать время собраться и уехать всем, кто хочет

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Бегло прошелся по идее властей закрыть границы Беларуси на выезд. Формально – COVID-19. Реально – так или иначе есть связь с политическим кризисом в стране. Часть "алярмистов" уже начинают кричать про "Северную Корею" и рвать волосы на голове.

Логика белорусской власти несколько иная. И она становится понятна, когда сопоставляешь даты.

Первый вопрос: почему постановление принято 7 декабря, а опубликовано 10-го? Странно. Тем более, что 7-го, 6-го, 5 декабря проходили встречи экономического блока управленцев с Лукашенко, а также совещания о политике.

Второй вопрос: почему дается 10 дней до вступления в силу? Странно – такое впечатление, что власть пытается дать время собраться и уехать всем, кто хочет.

Если бы речь шла о преследовании либо о борьбе с эпидемией, границы закрывались бы быстро.

Третье интересное совпадение – запрет продлится в реальности от месяца до двух. И в этот же период пройдет анонсированное Лукашенко всебелорусское собрание. Таким образом, из страны уедет определенное количество оппонентов Лукашенко. В том числе активных участников/организаторов акций протестов.

То есть ресурсная база протестной активности падает. И на этом фоне Лукашенко проводит важные для себя политические мероприятия и создает новые рамки для политического процесса.

В то же время даже 20–30 тыс. одномоментно выехавших – это испытание для только создающейся системы взаимопомощи. Фонды помощи и так имеют задержку, очередь с выплатами. Добавление еще нескольких тысяч "срочных" заявок – серьезное испытание. Пробуксовки будут создавать недовольство уже "лидерами новой оппозиции".

Остается вопрос: как максимально выдавить из страны активных протестующих? Тут также есть несколько алгоритмов. Не удивлюсь, если пойдут слухи о возможных повторных репрессиях в отношении ранее задерживавшихся. Власть даже подыграет, устроив пару показательных акций. Могут заговорить о призыве резервистов. И так далее.

Вопрос в другом – это логика власти. Это новые контуры процессов. Есть ли что ответить либо есть ли хотя бы способность (желание) проанализировать произошедшее и изменить свою тактику у оппонентов власти?

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, граница, репрессии, преследование, Игорь Тышкевич, протесты в Беларуси
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