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Ахеджакова: Сталин – это расстрелянные люди, это то же самое, что и Лукашенко. Я не знаю, где хуже

Российская актриса сравнила Александра Лукашенко, который объявил себя президентом после выборов в Беларуси в августе этого года, с советским диктатором Иосифом Сталиным. Она высказала мнение, что мирные протесты не изменят ситуацию в стране.

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Ахеджакова: Теперь я понимаю, что "против лома нет приема"
Ахеджакова: Теперь я понимаю, что "против лома нет приема"
Фото: svaboda.org

Российская актриса Лия Ахеджакова в интервью "Радыё Свабода", обнародованном 9 декабря, заявила, что с цветами и в белых платьях противостоять действующей власти в Беларуси невозможно.

"Теперь я понимаю, что "против лома нет приема", при такой агрессии, при таком фашизме (фашизм чистой воды) цветочками, белыми платьями и интеллигентностью противостоять практически невозможно", – сказала актриса.

Она назвала Александра Лукашенко палачом, который защищен со всех сторон.

"Пока при нем армия, водометы и все остальное, безоружные люди ничего не смогут. Более того, история нам показывает, что революция не приносит пользу", – отметила Ахеджакова.

Говоря о возможном диалоге с Лукашенко, актриса рассказала историю о том, как в 10-летнем возрасте написала письмо советскому диктатору Иосифу Сталину с просьбой прислать лекарства от туберкулеза ее матери.

"Я не понимала тогда, кто такой Сталин. Лекарства доставили из Риги. Я не знаю, какие просьбы этот человек может выполнить... Что касается моей истории, то к Сталину это не дошло, не ассоциируйте с этой фигурой. Нашелся добрый человек, который прочитал письмо пионерки и обратился к рижскому заводу, который тогда первым стал производить лекарства от туберкулеза. Это не товарищ Сталин. Сталин – это совсем другое: это расстрелянные люди, это то же самое, что и Лукашенко. Я не знаю, где хуже", – добавила Ахеджакова.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий на то момент президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Теги: Беларусь, Иосиф Сталин, Александр Лукашенко, Лия Ахеджакова, протесты в Беларуси
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