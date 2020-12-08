"25 лет не принимал участия, переживу и дальше". Лукашенко прокомментировал запрет МОК

Александр Лукашенко, комментируя запрет Международного олимпийского комитета о запрете на участие в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры, сказал, что "нет справедливости в мире".

Лукашенко: Если ты выстраиваешь справедливую политику, никому не нужен будешь, ты будешь врагом Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 8 декабря на встрече с медиками заявил, что надо обратиться в суд из-за решения Международного олимпийского комитета временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси от участия в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть [президент Международного олимпийского комитета Томас] Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях... Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше!" – сказал Лукашенко, который является Главой НОК Беларуси

Он заявил, что санкции МОК коснутся "детей".

"Вот такой "справедливый" у нас мир! Запомните: нет справедливости в мире. Если ты выстраиваешь справедливую политику, никому не нужен будешь, ты будешь врагом", – сказал Лукашенко.

В НОК Беларуси заявили, что решение МОК "не соответствует принципам и ценностям Олимпизма и не способствует развитию олимпийского движения".

"Позиция МОК оценивается нами как предвзятая, основанная на ангажированном и поверхностном изучении ситуации в Республике Беларусь. НОК Беларуси выражает озабоченность, что руководство МОК при принятии отдельных пунктов решения могло быть подвергнуто политическому давлению", – сказано в заявлении.

7 декабря президент МОК Томас Бах заявил, что нынешнее руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации. МОК решил приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября, как он считает, снова вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.