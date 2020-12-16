Сенат США одобрил кандидатуру посла в Беларуси. Формально Штаты продемонстрируют признание Лукашенко

Белорусский кризис, США и не только.

Сенат США одобрил кандидатуру посла в Беларуси. Это означает, что Джули Фишер приедет в страну достаточно скоро, вероятнее всего, в конце января – начале февраля. Далее – верительные грамоты (напомню, это письмо от главы одного государства главе другого с просьбой "верить заявлениям от имени страны и нации"). То есть США формально продемонстрируют признание Лукашенко.

Теоретически заблокировать или пытаться притормозить процесс могли демократы. Тем более, что Байден во время президентской гонки был более резок в оценке белорусской ситуации. Но этого не произошло – Сенат (который сегодня разделен на две примерно равные части) проголосовал единогласно.

Интересная ситуация, особенно на фоне повышенных ожиданий от администрации Байдена и усиления демократов. Формально, естественно, и американские политики, и белорусские лидеры протестов заявят, что это "победа" – будет использована риторика Израиля – мы прислали посла, вручили верительные грамоты ради высоких целей. США – не Израиль, защиту интересов еврейского народа не припишешь, но что-то вроде "быть ближе к процессам", "защищать идеалы демократии" и т.д. будет.

Почему же так произошло? С одной стороны, США будут работать по двум направлениям. С одной стороны, через прокси-силы вроде Польши и Литвы будет более резкая риторика. С другой – более сдержанная собственная позиция.

Является ли это поражением "демократических сил"? Нет. Является ли это победой "окружения Лукашенко"? Нет.

Это проявление интересов США. С одной стороны, позиция Германии и РФ "порешать белорусский вопрос с участием Москвы" – не тот формат, который хотят видеть в Вашингтоне. Но это не ключевая причина – белорусский кризис слишком мелкий и слишком низко стоит в шкале приоритетов Соединенных Штатов.

Зато есть другая интересная информация. На последнем заседании ЦК КПК обсуждали "белорусский вопрос", и куратором процессов на ближайшее время становится... министерство общественной безопасности Китая. Именно его руководитель, член Госсовета КНР Чжао Кэчжи звонил в конце ноября в Минск и общался с рядом белорусских чиновников, вплоть до министра внутренних дел Республики Беларусь. Кстати, забавно, но про это очень важное (белорусский вопрос на пленарной сессии ЦК КПК и дальнейшие контакты) событие белорусское агентство "Белта" скромно умолчало. Зато китайское государственное ИА Xinhua, которое не считает нужным обращать внимание на "важнейшие вехи китайско-белорусских контактов по версии "Белта", отметило именно его.

Теперь вспоминаем стратегическое противостояние США и КНР, создание "Всестороннего регионального экономического партнерства" (Regional Comprehensive Economic Partnership) – крупнейшей зоны свободной торговли в мире – факторы, которые заставляют американских политиков смотреть даже в самые глубокие "дыры на глобусе".

Одной из таких является Беларусь. И тут КНР явно обозначила свое присутствие. Пекин заявил: "Мы в игре". Не слишком публично, без фанфар и праздничных салютов, просто обсудив политику на белорусском направлении и обозначив куратора.

Как в таком случае должны поступать Штаты? Правильно, тоже входить в игру. Потому что удаление от процессов ослабляет их позиции в регионе на фоне усиления активности КНР.

Вот такие вот примерно расклады. Но это не отменяет задачи спичрайтерам как Лукашенко, так и Тихановской сочинить нетленку на тему "приезд посла США – наша политическая победа".

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора