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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Путин: Запасов пресной воды в Крыму достаточно

В оккупированном Россией Крыму остро стоит вопрос с водоснабжением, признал президент РФ Владимир Путин и высказал предположение, что под Азовским морем могут быть запасы пресной воды.

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Путин: Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму, собственной, достаточно
Путин: Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму, собственной, достаточно
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин заявил 17 декабря, что пресной воды в аннексированном Крыму достаточно. Об этом он сказал в ходе ежегодной пресс-конференции, которую транслировал РБК.

"Что касается Крыма, то сейчас проводятся геологические исследования. Часть водозабора перенаправляется в Севастополь, надеюсь, в ближайшее время этих ограничений он не будет чувствовать. Это касается и всего Крыма. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму, собственной, достаточно. Просто этим в советское время и когда Крым входил в состав Украины не занимались", – заверил он.

Путин сказал, что одним из направлений по решению проблемы с водоснабжением на полуострове было опреснение. Однако это "точечно только можно сделать", потому что опреснение – "достаточно дорогое удовольствие", которое может повлиять на размер тарифа, отметил он.

"Есть для Крыма еще одна новация: специалисты говорят, что в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря, под Азовским морем могут быть большие запасы пресной воды хорошей", – добавил он, признав, что проблема воды в оккупированном Крыму стоит остро.

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. По данным СМИ, в водохранилищах полуострова запасы воды не превышают 15%.

Согласно сообщениям оккупационных властей, в связи с дефицитом воды часть оккупированного Симферополя получает воду по три часа утром и вечером с сентября, в Ялте планируют ограничить ее подачу с 14 декабря.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, оккупация, водоснабжение, вода, питьевая вода
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