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"Отсутствие воды напоминает Марс". Поклонская предложила Маску переехать в Крым

Американские СМИ сообщили о планах основателя компании SpaceX Илона Маска переехать из Калифорнии в Техас. Депутат Госдумы, бывшая "прокурор" аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская назвала переезд на территорию оккупированного полуострова "лучшим вариантом".

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Поклонская отреагировала на возможные планы Маска (на фото) переехать в Техас
Поклонская отреагировала на возможные планы Маска (на фото) переехать в Техас
Фото: ЕРА

Депутат Госдумы, бывшая "прокурор" аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская 7 декабря в Facebook предложила основателю компании SpaceX Илону Маску переехать в Крым. 

CNBC сообщал 4 декабря, ссылаясь на данные своих источников, что Маск хочет переехать из штата Калифорния в Техас (США), чтобы сэкономить на подоходном налоге. 

"Хочу предложить господину Маску лучший вариант – переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию", – написала Поклонская, комментируя информацию о переезде в Техас. 

Она обвинила Украину в том, что на полуострове недостаток пресной воды, и пригласила Маска "показать на деле", может ли он "решить земные, а не межгалактические задачи", связанные с водоснабжением. 

https://www.facebook.com/PoklonskayaNV/posts/1011227942684353

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. По данным СМИ, в водохранилищах полуострова запасы воды не превышают 15%.

Согласно сообщениям оккупационных властей, в связи с дефицитом воды часть оккупированного Симферополя получает воду по три часа утром и вечером с сентября, в Ялте планируют ограничить ее подачу с 14 декабря. 

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, Марс, Наталья Поклонская, аннексия, вода, питьевая вода, Илон Маск
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