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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Чаша водоема опустела до критических отметок". В сети показали обмелевшее Симферопольское водохранилище. Видео

В сети появилось видео обмелевшего Симферопольского водохранилища. Его обнародовал YouTube-канал "Аргументы недели Крым". "Чаша водоема опустела уже кажется до критических отметок – все наземные объекты находятся далеко от линии воды. Ситуация с наполненностью основного источника водоснабжения Симферополя не случайно вызывает тревогу у властей и жителей Крыма – воды с каждым месяцем становится все меньше. С высоты 250 метров все кажется одной маленькой, но очень большой катастрофой! А впереди, как заверяют метеорологи снова малоснежная зима", – говорится в описании к видео. 6 ноября издание "Новости Крыма" со ссылкой на гидрометцентр полуострова сообщило, что в водохранилищах Крыма к ноябрю текущего года запас воды оказался на 70 млн м³ меньше, чем в прошлом году.

 
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В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды
В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды
Скриншот: Аргументы недели Крым / YouTube

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.

До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.

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Видео: Аргументы недели Крым / YouTube
Теги: Крым, Симферополь, дефицит, водоснабжение, вода, Гидрометцентр, водоемы
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