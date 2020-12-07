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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупационные власти Крыма ограничат время подачи воды в Ялте

С 21 декабря в Ялте запланирован переход на график подачи по три часа утром и три часа вечером.

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В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды
В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды
Фото: depositphotos.com

В аннексированной Ялте введут ограничение подачи воды. Об этом 7 декабря сообщил так называемый министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев во время совещания по вопросам водоснабжения, онлайн-трансляция опубликована на странице "главы Крыма" Сергея Аксенова.

По словам Черняева, с 14 декабря "администрация города" планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе произведут полное оповещение всех объектов, и с 21 декабря запланирован переход на график подачи по три часа утром и три часа вечером.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/videos/203972294520721/

"Интерфакс" со ссылкой на данные пресс-службы оккупационных властей Ялты сообщает, что уровень наполнения двух водохранилищ региона опустился до исторического минимума – 17% от общего объема, в начале лета было 70%.

По их данным, рекордный уровень потребления воды зафиксировали в период "высокого курортного сезона", сейчас он также выше обычного. При этом притока не наблюдается, что нетипично для ноября. В связи с этим с 27 ноября воду начали отключать по ночам.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.

Теги: Крым, оккупация, водоснабжение, аннексия, питьевая вода, засуха
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