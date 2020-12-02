ГОРДОН
 
 
ТЕХНО

Маск назвал примерную дату отправки человека на Марс

Через два года на Марс планируют отправить космический корабль без людей на борту, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.

Маск рассказал о планах отправить человека на Марс
Маск рассказал о планах отправить человека на Марс
Фото: EPA

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил 1 декабря, что его компания может отправить людей на Марс к 2026 году. Об этом сообщает NBC News.

По словам Маска, он "очень уверен", что это будет достижимая цель "примерно через шесть лет".

Предприниматель заявил, что "если повезет", человека смогут отправить на Марс и через четыре года. Через два года на планету планируют отправить космический корабль без людей на борту.

SpaceX разрабатывает космический корабль Starship, который уже провел несколько летных и посадочных испытаний на базе компании в Техасе. Запуск Starship с грузом на Марс предварительно был намечен на 2022 год. Летом 2016-го Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году.

Теги: космос, Марс, SpaceX, Илон Маск
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Исполнитель роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" умер от COVID-19
Исполнитель роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" умер от COVID-19
"Рука вокруг шеи", "Его позиция агрессивна". Фото Спирс с бойфрендом взволновало ее фанов
"Рука вокруг шеи", "Его позиция агрессивна". Фото Спирс с бойфрендом взволновало ее фанов
Супруга Решетника побаивается возвращаться домой из роддома
Супруга Решетника побаивается возвращаться домой из роддома
Волочкова засветила грудь в прозрачном платье
Волочкова засветила грудь в прозрачном платье
Андре Тан: У женщин не хватает времени на любовные отношения
Андре Тан: У женщин не хватает времени на любовные отношения
Звезда "Джуно" Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина
Звезда "Джуно" Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина
Alyosha показала прогулку с детьми в первый зимний день
Alyosha показала прогулку с детьми в первый зимний день
"Украиночка жена и казацкая фамилия". Потап ответил на критику дуэта с Бузовой
"Украиночка жена и казацкая фамилия". Потап ответил на критику дуэта с Бузовой
  "Вы никогда ее не увидите". Билли Айлиш рассказала о своей татуировке
  "Вы никогда ее не увидите". Билли Айлиш рассказала о своей татуировке
Телеканал "Украина" начал подготовку грандиозного новогоднего шоу
Телеканал "Украина" начал подготовку грандиозного новогоднего шоу PR
Instagram-аккаунт Комаровского по числу подписчиков догоняет Зеленского
Instagram-аккаунт Комаровского по числу подписчиков догоняет Зеленского
  Maruv подарила Урганту свои ношеные трусы
  Maruv подарила Урганту свои ношеные трусы
"Я не подведу". Седокова подписала контракт с известной музыкальной компанией
"Я не подведу". Седокова подписала контракт с известной музыкальной компанией
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
Рианна встречается с рэпером Asap Rocky – СМИ
Рианна встречается с рэпером Asap Rocky – СМИ
Каменских стала третьим звездным детективом в шоу "Маска"
Каменских стала третьим звездным детективом в шоу "Маска"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS