Маск назвал примерную дату отправки человека на Марс

Через два года на Марс планируют отправить космический корабль без людей на борту, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил 1 декабря, что его компания может отправить людей на Марс к 2026 году. Об этом сообщает NBC News.

По словам Маска, он "очень уверен", что это будет достижимая цель "примерно через шесть лет".

Предприниматель заявил, что "если повезет", человека смогут отправить на Марс и через четыре года. Через два года на планету планируют отправить космический корабль без людей на борту.

SpaceX разрабатывает космический корабль Starship, который уже провел несколько летных и посадочных испытаний на базе компании в Техасе. Запуск Starship с грузом на Марс предварительно был намечен на 2022 год. Летом 2016-го Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году.