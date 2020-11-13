Украина присоединилась к программе NASA "Артемида" о сотрудничестве в исследовании космоса

13 октября восемь стран заключили соглашение "Артемида", устанавливающее набор принципов, которыми будут руководствоваться партнеры в ходе исследования Луны, Марса, комет и астероидов в XXI веке. Теперь к нему присоединилась Украина.

Государственное космическое агентство Украины присоединилось к программе NASA "Артемида" о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Таким образом, Украина стала девятой страной – подписантом договоренностей программы "Артемида".

Договоренности содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе:

Мирное исследование: все мероприятия, проводимые по программе "Артемида", должны осуществляться в мирных целях.

Прозрачность: подписанты должны осуществлять свою деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов.

Совместимость: нации, которые будут участвовать в программе, будут стремиться поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности.

Экстренная помощь: подписанты обязуются оказывать помощь лицам, пострадавшим в рамках реализации программы "Артемида" в контексте соглашения о спасении.

Регистрация космических объектов: любое государство, участвующее в программе, должно быть участницей конвенции о регистрации.

Распространение научных данных: подписанты обязуются публично обнародовать научную информацию, полученную в рамках реализации программы.

Сохранение наследия: подписанты обязуются сохранять космическое наследство.

Космические ресурсы: добыча и использование космических ресурсов являются ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований и подписанты подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с договором по космосу.

Деконфликтизация деятельности: подписанты обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип должного внимания, как того требует договор по космосу.

Орбитальный мусор: подписанты обязуются планировать безопасное захоронение мусора.

"Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира", – заявил глава украинского агентства Владимир Усов.

У Украины есть все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров NASA во время реализации программы "Артемида", добавили в агентстве.

13 октября восемь стран заключили соглашение "Артемида", устанавливающее набор принципов, которыми будут руководствоваться партнеры в ходе исследования Луны в XXI веке. Документ подписали Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США.