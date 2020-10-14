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Восемь стран подписали соглашение об освоении Луны

Восемь стран заключили соглашение "Артемида" об освоении космоса, в их числе Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США.

"Артемида" станет самой широкой международной программой исследования космоса, отметили в NASA
"Артемида" станет самой широкой международной программой исследования космоса, отметили в NASA
Фото: depositphotos.com

Восемь стран заключили соглашение "Артемида", которое устанавливает набор принципов, которыми будут руководствоваться партнеры в ходе исследования Луны в XXI веке. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба NASA.

Документ подписали Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США. К соглашению "Артемида" смогут присоединиться и другие страны, сказано в сообщении.

"Артемида" станет самой широкой и самой разнообразной международной программой исследования космоса человечеством, а соглашения станут средством создания этой уникальной глобальной коалиции", – отметил администратор NASA Джим Бриденстайн.

В Национальном космическом агентстве США отметили, что международное партнерство будет играть ключевую роль в достижении устойчивого и надежного присутствия на Луне.

В рамках программы NASA планирует высадить на поверхность Луны первую женщину и еще одного мужчину до 2024 года.

Теги: США, космос, Великобритания, NASA, Канада, Япония, Австралия, Луна
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