NASA нашло воду на солнечной стороне Луны

Национальное космическое агентство США (NASA) сегодня сообщило, что на солнечной поверхности Луны была обнаружена вода.
Молекулы воды (H2O) были обнаружены в кратере Клавиус – одном из крупнейших видимых с Земли кратеров.
Такое открытие сделала стратосферная обсерватория SOFIA. Ученые обнаружили, что вода присутствует в кубическом метре почвы в количестве от 100 до 412 частей на миллион, что эквивалентно бутылке воды объемом 0,3 литра.
NASA приводит в пример, что в пустыне Сахара в 100 раз больше воды, чем SOFIA обнаружила в лунном грунте. Но все же теперь перед учеными стоит вопрос о том, как образуется вода и как она сохраняется на суровой безвоздушной поверхности Луны.
Директор отдела астрофизики в управлении научных миссий NASA Пол Герц заявил, что ученые и ранее полагали, что знакомая людям вода может присутствовать на солнечной стороне Луны. "Теперь мы знаем, что так оно и есть. Это открытие порождает интригующий вопрос о ресурсах, необходимых для исследования дальнего космоса", – добавил ученый.