NASA нашло воду на солнечной стороне Луны

Стратосферная обсерватория Национального космического агентства США обнаружила, что вода присутствует в кубическом метре лунного грунта в количестве от 100 до 412 частей на миллион, что эквивалентно бутылке воды объемом 0,3 литра.

Национальное космическое агентство США (NASA) сегодня сообщило, что на солнечной поверхности Луны была обнаружена вода.

Молекулы воды (H2O) были обнаружены в кратере Клавиус – одном из крупнейших видимых с Земли кратеров.

Такое открытие сделала стратосферная обсерватория SOFIA. Ученые обнаружили, что вода присутствует в кубическом метре почвы в количестве от 100 до 412 частей на миллион, что эквивалентно бутылке воды объемом 0,3 литра.

NASA приводит в пример, что в пустыне Сахара в 100 раз больше воды, чем SOFIA обнаружила в лунном грунте. Но все же теперь перед учеными стоит вопрос о том, как образуется вода и как она сохраняется на суровой безвоздушной поверхности Луны.

Директор отдела астрофизики в управлении научных миссий NASA Пол Герц заявил, что ученые и ранее полагали, что знакомая людям вода может присутствовать на солнечной стороне Луны. "Теперь мы знаем, что так оно и есть. Это открытие порождает интригующий вопрос о ресурсах, необходимых для исследования дальнего космоса", – добавил ученый.

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