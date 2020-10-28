NASA запланировала новый полет Crew Dragon к МКС на 14 ноября

Запуск космического корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию состоится со стартового комплекса 39A в центре Кеннеди (штат Флорида).

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует на 14 ноября запуск второго экипажа пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба агентства.

Запуск должен состояться в 19.49 по времени южного побережья США (1.49 15 ноября по Киеву).

В состав экипажа корабля Crew Dragon-1 входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Астронавты отправятся на МКС со стартового комплекса 39A в центре Кеннеди (штат Флорида).

Они присоединятся к членам 64-й экспедиции на МКС в составе командира станции Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Изначально этот запуск был запланирован на 31 октября, но в середине октября NASA решила отложить миссию в связи с расследованием проблемы с турбонасосом одного из двигателей первой ступени ракеты Falcon 9 при попытке запуска спутника GPS III-04.

Crew-1 – одна из шести запланированных миссий SpaceX по отправке людей к МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающейся разработкой космического транспорта. Это первый эксплуатационный полет корабля Crew Dragon после первой демонстрационной пилотируемой миссии SpaceX Demo-2.