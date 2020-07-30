NASA отправило на Марс новый аппарат. Он будет искать следы жизни

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") успешно стартовал с мыса Канаверал около 14.50 по киевскому времени. Аппарат должен достичь Марса в середине февраля 2021 года.

30 июля с мыса Канаверал (Флорида, США) успешно стартовала ракета Atlas V, которая доставит на Марс новый исследовательский аппарат – марсоход Perseverance ("Настойчивость"). Трансляция запуска ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета стартовала около 14.50 по киевскому времени.

Perseverance, сообщает NASA, оборудован семью различными научными инструментами. Среди прочего, аппарат доставит на Марс вертолетный дрон, который работает на солнечной энергии, – он станет первым летающим аппаратом на другой планете.

Ожидается, что аппарат достигнет Красной планеты 18 февраля 2021 года. Одна из задач марсохода – поиск признаков микробиологической жизни в прошлом Марса. Исследования, проведенные с помощью Perseverance, также должны помочь определить, был ли Марс пригоден для жизни в прошлом.

Он должен сесть в долине кратера Езеро, который, вероятно, раньше был затоплен водой. "Вероятно, микробиологическая жизнь могла существовать в этом месте в течение одного или нескольких влажных периодов. Если это так, ее признаки могут быть обнаружены в донных или прибрежных отложениях", – полагают в NASA.