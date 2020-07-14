NASA определилось с датой запуска исследовательской миссии на Марс

Космический корабль с марсоходом Perseverance NASA планирует вывести в космос ракетоносителем Atlas V-541 со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде не позднее 15 августа.

Американское космическое агентство NASA сообщило, что 30 июля в 7.50 (14.50 по киевскому времени) планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом Perseverance. Об этом сообщается на сайте NASA.

Ракета-носитель Atlas V с прикрепленным модулем, где размещен марсоход, уже находится на стартовой площадке на мысе Канаверал в США.

Цель миссии – поиски древней жизни, сбор образцов камней и почвы, которые должны быть доставлены на Землю.

Планируется, что продолжительность полета составит один марсианский год, или 687 земных дней.

Дата запуска может измениться, но предполагается, что корабль отправится на Марс не позднее 15 августа.

С 2004 года на Марсе выполняли миссию марсоходы Оpportunity и Spirit. Марсоходы были рассчитаны на 90 земных суток работы, однако прослужили значительно дольше. Spirit застрял в песке в 2009 году, и после безуспешных попыток освободить его марсоход признали утерянным. Opportunity продолжал исследование планеты.

В августе 2018 года стало известно об исчезновении Opportunity. В NASA считают, что причиной могла стать пылевая буря, из-за которой солнечная батарея не смогла перезарядиться и вошла в спящий режим. Ученые опасались, что марсоходу не хватит мощности, чтобы продолжать работу.

В сентябре орбитальная станция Mars Reconnaissance Orbiter нашла марсоход на склоне кратера Индевор. Установить связь с ровером не удалось.