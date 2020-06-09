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ОАЭ запускают первую арабскую миссию на Марс

Арабскому космическому кораблю понадобится семь месяцев для преодоления расстояния к Марсу. Зонд останется на орбите планеты в течение 687 дней.

Космический аппарат ОАЭ будет исследовать атмосферу Марса
Космический аппарат ОАЭ будет исследовать атмосферу Марса
Фото: depositphotos.com

Объединенные Арабские Эмираты готовятся к запуску первой арабской миссии на Марс, которая запланирована на ближайшие несколько недель. Об этом 9 июня сообщает BBC.

На путешествие к Марсу потребуется семь месяцев, так как необходимо преодолеть расстояние около 493 млн км. Зонд останется на орбите Марса в течение всего марсианского года, то есть 687 дней. Он будет оснащен тремя типами датчиков для исследования атмосферы планеты.

Космический корабль был собран в Колорадо и отправлен в Японию. Именно японская ракета и запустит его в космос.

На брифинге в понедельник руководитель программы Сара Аль-Амири заявила, что проект должен стать основным стимулом для молодых арабских ученых начать карьеру в области космоса.

ОАЭ уже имеет опыт космических путешествий. Страна уже отправляла спутники на орбиту Земли и одного из своих космонавтов на Международную космическую станцию.

Теги: космос, Марс, ОАЭ
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