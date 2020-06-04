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SpaceX успешно запустила еще 60 спутников для глобального интернета

После отправки на орбиту очередной серии спутников для развития глобального интернета Starlink космическая ракета Falcon 9 совершила успешную посадку.

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Falcon 9 совершила уже пятый полет
Falcon 9 совершила уже пятый полет
Фото: ЕРА (архив)

Утром 4 июня по киевскому времени с мыса Канаверал в американском штате Флорида американская компания SpaceX с помощью многоразовой ракеты Falcon 9 отправила на орбиту Земли еще 60 спутников Starlink.

Видео запуска опубликовано в Twitter компании.

Это был восьмой по счету запуск спутников. Он прошел успешно, отметили в SpaceX.

После завершения миссии Falcon 9 совершила посадку на судно. Ракета-носитель, которая использовалась для вывода спутников на орбиту, совершила уже пятый полет.

Таким образом, на орбиту Земли были выведены уже 480 спутников Starlink. Первые 60 были запущены в конце мая 2019 года, последние – в апреле 2020 года.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Теги: интернет, космос, SpaceX, ракета, Falcon 9, запуск, Starlink
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