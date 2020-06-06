Илон Маск? Космос? Ура-ура!! ??? ...

На фото могила украинского космонавта Каденюка. Сегодня. Свежак.

"Когда космические корабли бороздят просторы", в прямом и переносном смысле.

Леонид Константинович покинул грешную землю второй раз и окончательно 31 января 2018 года. 2,5 года назад.

Память – налицо. Памятник – тоже. Точнее – его отсутствие.

Я не знаю, по какой причине его нет у космонавта Каденюка. И не особо хочу знать-понимать. Я наверняка уверен, что так не должно быть. Неправильно.

Все словили психоз на успехах Маска, а свой доморощенный покоритель космоса – брошен. Забыт. Непригляден.

Потому так и живем, граждане соотечественники. Что угодно, только не то, что надо.

Источник: Alex Mochanov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора