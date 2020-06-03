В соцсетях радуются, что парень из Житомира участвовал в проекте Маска. Дурачье не понимает, что к его успеху Украина не имеет никакого отношения

Украина и Илон Маск.

Соцсети пестреют радостными сообщениями, что парень из Житомира участвовал в проекте Маска. Это большая гордость Украины. Дурачье. Ну ей-богу, дурачье. Это как гордиться, что Игорь Сикорский когда-то был киевлянином, а потом в США достиг невероятных успехов. А "Мрія" до сих пор взлетает из Гостомеля. И слава Богу, что без последствий.

Дурачье не понимает, что Украина не имеет никакого отношения к успеху парню из Житомира. Наоборот, парень из Житомира оказался в команде Маска потому, что в Украине Илона Маска ободрали бы как церковную мышь (хотя, как мы знаем, в Госрезерве мыши недавно пожировали на 800 млн грн).

В нашем обществе Илон Маск вызвал бы заслуженное презрение, поскольку своим существованием был бы вызовом, постоянно доказывая, что они бараны, преклоняющиеся перед разными "авторитетами". И сила этих авторитетов такова, что десятилетие за десятилетием детям с iPhone в школах будут вбивать в голову "коломийки" в качестве критерия образованности (вместе с какими-то историями неудачников, вроде Чипки и прочих придурков из классической украинской литературы), чем позволить на уроках изложить свои мысли, а не пересказ кондовых рецензий дебилковатых деятелей искусства из Минобразования.

Илон Маск – по поводу "можно", "могу", "быть". Украинское общество – по поводу "казаться", "невозможно", "нельзя", "нам це не потрібно", "так в Європі", "МВФ каже". Короче говоря, дебилы без полета фантазии, тяги к экспериментам и риску. Потому Маск склепал ракету и компанию с капитализацией в десятки миллиардов долларов, а украинское КБ "Южное" продает чертежи советской ракеты за 300 тыс. баксов немцам.

А парень из Житомира может только посмеяться над людьми, которые даже не понимают, чему они должны завидовать.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора