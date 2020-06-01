Сыграл важную роль в SpaceX. Украинец разработал программное обеспечение для Falcon 9

Уроженец Житомира Алексей Пахунов является старшим разработчиком программного обеспечения в компании Илона Маска SpaceX, которая 30 мая отправила в космос корабль Crew Dragon.

Пахунов отвечал за успешную посадку Falcon 9 еще в 2015 году Фото: SpaceOn Ukraine / Facebook

Украинец Алексей Пахунов из Житомира сыграл важную роль в компании Илона Маска SpaceX. Он работает старшим разработчиком ПО в группе Flight Software и отвечал за успешную посадку Falcon 9 еще в 2015 году, сообщает SpaceOn Ukraine в Facebook.

"Алексей Пахунов родом из Житомира, образование получил в Хмельницком технологическом университете "Подолье" по специальности "Компьютерные системы и сети", – пишет SpaceOn Ukraine.

В своем блоге Пахунов написал, что успел поработать в Microsoft, Google, где работал над Chrome Remote Desktop, а после перешел в SpaceX.

"Отдельно уточню про вопросы о SpaceX. Я сильно ограничен в том, что могу рассказать про работу в компании. Помимо обычных ограничений на распространение закрытой информации, работники SpaceX попадают под ограничения ITAR (закон о контроле за экспортом оружия). Фактически я могу говорить только о том, что уже (было) опубликовано в интернете и не более того", – отметил программист.

30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon.

Впервые в истории на МКС прибыл аппарат, созданный частной компанией. Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз", а стыковочный узел американского сегмента орбитальной станции не использовался.