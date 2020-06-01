"Земля в иллюминаторе". Маска "заставили" спеть "Траву у дома"

Один из пользователей YouTube совместил изображение солиста группы "Земляне" с изображением главы компании SpaceX Илоном Маском, "заставив" таким образом американского предпринимателя спеть песню "Трава у дома". Видео с Маском было обнародовано за две недели до успешного запуска ракеты Crew Dragon.

Пользователь YouTube под ником kolpekzad разместил на своем канале видеозапись исполнения советской группой "Земляне" песни "Трава у дома", заменив при этом лицо солиста изображением основателя компании SpaceX Илона Маска.

Видеозапись была опубликована в середине мая, но популярной стала после успешного запуска космического корабля Crew Dragon, на котором к Международной космической станции отправились два астронавта.

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Видео: kolpekzad/ YouTube

"Трава у дома" – песня композитора Владимира Мигули на стихи Анатолия Поперечного. Наибольшую известность получила в исполнении советской группы "Земляне".

Композиция также была использована в 14-й серии советского мультфильма "Ну, погоди!"

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Видео: Dan Vreskoff / YouTube

30 мая в 15.22 по местному времени (22.22 по Киеву) с площадки LA-39 Космического центра в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.

Впервые в истории пилотируемый космический запуск осуществило частное предприятие – фирма SpaceX, основанная Илоном Маском. До сих пор человека в космос отправляли только государственные ведомства СССР (России), США и Китая.