"Земля в иллюминаторе". Маска "заставили" спеть "Траву у дома"

Пользователь YouTube под ником kolpekzad разместил на своем канале видеозапись исполнения советской группой "Земляне" песни "Трава у дома", заменив при этом лицо солиста изображением основателя компании SpaceX Илона Маска.
Видеозапись была опубликована в середине мая, но популярной стала после успешного запуска космического корабля Crew Dragon, на котором к Международной космической станции отправились два астронавта.
"Трава у дома" – песня композитора Владимира Мигули на стихи Анатолия Поперечного. Наибольшую известность получила в исполнении советской группы "Земляне".
Композиция также была использована в 14-й серии советского мультфильма "Ну, погоди!"
30 мая в 15.22 по местному времени (22.22 по Киеву) с площадки LA-39 Космического центра в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.
Впервые в истории пилотируемый космический запуск осуществило частное предприятие – фирма SpaceX, основанная Илоном Маском. До сих пор человека в космос отправляли только государственные ведомства СССР (России), США и Китая.