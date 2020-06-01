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Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешной стыковкой Crew Dragon с МКС. Маск ответил на русском: "Спасибо, сэр, ха-ха"

После стыковки космического корабля Crew Dragon, разработанного американской компанией SpaceX, с модулем американского сегмента Международной космической станции гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил с этим событием директора NASA Джима Брайденстайна и основателя SpaceX Илона Маска, а также предложил сотрудничество в космической сфере. Брайденстайн и Маск ответили Рогозину.

Рогозин (на фото) заявил, что оценил шутку Маска о батуте
Рогозин (на фото) заявил, что оценил шутку Маска о батуте
Фото: EPA

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джима Брайденстайна с успешным запуском космического корабля Crew Dragon и его стыковкой к Международной космической станции (МКС).

"Поздравляю вас с этим успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие прошло успешно. Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы", – написал Рогозин в Twitter 31 мая.  

В другом твите он поздравил основателя американской компании SpaceX Илона Маска. 

"Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления Илону Маску и компании SpaceX. С нетерпением жду дальнейшего сотрудничества", – отметил Рогозин. 

Глава "Роскосмоса" добавил, что оценил шутку Маска. На пресс-конференции 30 мая Маск вспомнил, как Рогозин в 2014 году предлагал американцам запускать астронавтов в космос с помощью батута. "Батут работает", – сказал бизнесмен, после чего все расхохотались.

После твитов Рогозина с поздравлениями Маск обратился к нему на русском языке.

"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", – написал предприниматель в Twitter. 

Брайденстайн тоже поблагодарил Рогозина за поздравления.

"Спасибо! NASA благодарно за наше партнерство. Надеемся, что мы будем продолжать вместе делать великие дела в космосе", – написал он.  

30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9 производства SpaceX, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту (миссия Crew Demo-2). Это первый в истории космический запуск, осуществленный частной компанией. 31 мая аппарат пристыковался к орбитальной станции –  прибывшие члены миссии Дуглас Херли и Роберт Бенкен перешли на МКС и присоединились к участникам 63-й экспедиции – Кристоферу Кэссиди, Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру. 

Запуском Falcon 9 США возобновляют программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз". За запуск каждого астронавта NASA платило "Роскосмосу" больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.

Сразу после запуска Falcon 9 американцев с успешным стартом миссии от имени "Роскосмоса" поздравил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Рогозин прокомментировал миссию спустя сутки.  

Теги: МКС, космос, NASA, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, SpaceX, Илон Маск, Джим Брайденстайн
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