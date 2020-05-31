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"Роскосмос" назвал условие, при котором американские астронавты могут летать на кораблях "Союз"

Если российским космонавтам разрешат летать на кораблях компании SpaceX, то американцы смогут "по обмену" воспользоваться кораблями "Союз", сказал спикер "Роскосмоса" Владимир Устименко.

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В "Роскосмосе" заговорили об "обмене" с Маском
В "Роскосмосе" заговорили об "обмене" с Маском
Фото: depositphotos.com

Американские астронавты смогут и дальше летать на российских кораблях "Союз", если россиянам дадут возможность пользоваться космическими аппаратами компании SpaceX Илона Маска. Об этом 31 мая агентству "РИА Новости" сказал пресс-секретарь корпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

Вариант такого "обмена" обсуждается, заверил он.

В "Роскосмосе" рассчитывают, что российские космонавты смогут отправиться на Международную космическую станцию как на корабле Crew Dragon, так и на Starliner.

30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту (миссия Crew Demo-2). Это первый в истории космический запуск пилотируемого аппарата, осуществленный частной компанией. 31 мая аппарат состыковался с орбитальной станцией, его экипаж присоединился к участникам экспедиции на МКС.

Запуском Falcon 9 США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз". За запуск каждого астронавта NASA платило "Роскосмосу" больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится в $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.

Теги: МКС, космос, Роскосмос, SpaceX, Crew Dragon
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