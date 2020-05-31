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Астронавты перешли из Crew Dragon на МКС

Почти через три часа после стыковки Crew Dragon с МКС астронавты Дуг Херли и Боб Бенкен перешли в американский сегмент станции.

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Бенкен (слева) и Херли совершили полет на Crew Dragon
Бенкен (слева) и Херли совершили полет на Crew Dragon
Фото: nasa.gov

31 мая в 20.23 по Киеву участники миссии Crew Demo-2 Дуг Херли и Боб Бенкен перешли из корабля Crew Dragon в американский сегмент Международной космической станции. Трансляцию ведет в YouTube компания – создатель корабля SpaceX.

Стыковка произошла в 17.24.

Командир 63-й экспедиции на МКС астронавт NASA Крис Кэссиди вместе с прибывшими с Земли коллегами проверили герметичность шлюзов и выравняли давление на корабле и станции.

Перед открытием последнего шлюза к Кэссиди присоединились космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Первым на станцию перешел Бенкен, за ним – Херли.

30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon.

Впервые в истории на МКС прибыл аппарат, созданный частной компанией. Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз", а стыковочный узел американского сегмента орбитальной станции не использовался.

Теги: США, МКС, SpaceX, Crew Dragon, Роберт Бенкен, Дуглас Херли
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