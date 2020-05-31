Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Кучма: Маск в одиночку победил Россию

Основатель SpaceX Илон Маск подвинул РФ с ее места на мировом рынке и показал путь к успеху в космической отрасли другим, в том числе Украине. Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кучма.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маск задумал и осуществил первый запуск коммерческого пилотируемого корабля в космос
Маск задумал и осуществил первый запуск коммерческого пилотируемого корабля в космос
Фото: ЕРА

Вера и настойчивость одного человека – основателя компании SpaceX Илона Маска – позволила добиться того, на что не способны многие государства. Об этом говорится в комментарии президента Украины в 1994–2005 годах, почетного академика Международной академии астронавтики Леонида Кучмы, который разместила в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Маск в одиночку победил Россию. Он фактически подвинул Москву с ее места на мировом рынке. Он решил, чего хочет, и упорно делал все, что для этого нужно", – отметил Кучма.

Космическая отрасль становится все более важной, "лакмусовой бумажкой того, готова та или иная страна присоединиться к клубу лидеров нового мира", заявил он.

"Я точно знаю, что все шансы и возможности для этого пока у нас остались. Современные технологии, научная школа, высококлассные кадры, наконец, богатая историческая традиция. Но с таким отношением к отрасли время работает не в нашу пользу. В годы моего президентства Украина доказала, что она не только просит помощи из-за рубежа, но и сама может быть востребована остальным миром. Десятки стран пользовались услугами наших космических носителей. Украина была среди мировых лидеров. Возможно ли сегодня вернуть этот статус? Надеюсь, что да", – подчеркнул второй президент, посвятивший космосу более 30 лет жизни.

https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/2966439790142770

30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту (миссия Crew Demo-2). Это первый в истории космический запуск, осуществленный частной компанией – SpaceX Маска. 31 мая аппарат состыковался с орбитальной станцией.

Запуском Falcon 9 США возобновляют программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз". За запуск каждого астронавта NASA платило "Роскосмосу" больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.

Теги: Россия, Леонид Кучма, космос, SpaceX, Дарка Олифер, Илон Маск, Falcon 9, Crew Dragon
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS