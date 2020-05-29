Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кравчук: Кучма, говоря о ядерном разоружении, четко сказал: Украину обманули. Я с ним согласен

В авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что при подписании Будапештского меморандума у украинской стороны не хватало политической воли и знаний.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кравчук: К сожалению, и сегодня Будапештский меморандум считают декларативным документом
Кравчук: К сожалению, и сегодня Будапештский меморандум считают декларативным документом
Фото: ЕРА

Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что согласен с бывшим главой государства Леонидом Кучмой в том, что Украину обманули в вопросе ядерного разоружения страны.

"Леонид Кучма, выступая как-то по этим вопросам [о ядерном разоружении], очень четко сказал, что Украину обманули. Он сказал. И я согласен… Он это понимал и сейчас говорит об этом. Но достаточно ли было тогда, в Будапеште, у нас сил, политической воли, политических знаний, дипломатии, людей, которые владеют искусством убеждения и искусством анализа? К сожалению, не было на 100%. Да, они приложили все усилия, чтобы документ получился хорошим, но, к сожалению, и сегодня его считают документом декларативным. Вот самое главное", – подчеркнул

Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти". Читайте полную версию интервью

4 декабря 1994 года между Украиной, США, РФ и Великобританией был подписан Будапештский меморандум, который гарантировал Украине территориальную целостность и безопасность в обмен на отказ от ядерного арсенала.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Леонид Кравчук, Украина, Леонид Кучма, ядерное оружие, Алеся Бацман, Будапештский меморандум
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS