Кравчук: Кучма, говоря о ядерном разоружении, четко сказал: Украину обманули. Я с ним согласен

Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что согласен с бывшим главой государства Леонидом Кучмой в том, что Украину обманули в вопросе ядерного разоружения страны.

"Леонид Кучма, выступая как-то по этим вопросам [о ядерном разоружении], очень четко сказал, что Украину обманули. Он сказал. И я согласен… Он это понимал и сейчас говорит об этом. Но достаточно ли было тогда, в Будапеште, у нас сил, политической воли, политических знаний, дипломатии, людей, которые владеют искусством убеждения и искусством анализа? К сожалению, не было на 100%. Да, они приложили все усилия, чтобы документ получился хорошим, но, к сожалению, и сегодня его считают документом декларативным. Вот самое главное", – подчеркнул

Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти". Читайте полную версию интервью

4 декабря 1994 года между Украиной, США, РФ и Великобританией был подписан Будапештский меморандум, который гарантировал Украине территориальную целостность и безопасность в обмен на отказ от ядерного арсенала.

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