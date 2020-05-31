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"Батут работает". Маск ответил Рогозину

В 2014 году тогдашний российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что РФ предложит американцам использовать батут для доставки астронавтов на МКС. 30 мая 2020 года, после начала миссии Crew Demo-2, глава компании SpaceX Илон Маск ответил россиянину.

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Маск празднует запуск астронавтов на ракете SpaceX
Маск празднует запуск астронавтов на ракете SpaceX
Фото: ЕРА

Основатель компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска космического корабля Crew Dragon, на котором к Международной космической станции отправились два астронавта, обратился к главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. На пресс-конференции 30 мая, которую NASA транслировало в Facebook, предприниматель вспомнил, как Рогозин предлагал американцам запускать астронавтов в космос с помощью батута.

"Батут работает", – сказал Маск, после чего все расхохотались.

"Это наша внутренняя шутка", – добавил глава SpaceX.

В апреле 2014 года после введения американских санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, заявил в Twitter, что Москва может приостановить доставку астронавтов NASA на МКС.

"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", – написал тогда Рогозин.

30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту (миссия Crew Demo-2). Это первый в истории космический запуск, осуществленный частной компанией. 31 мая аппарат должен пристыковаться к орбитальной станции.

Запуском Falcon 9 США возобновляют программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз". За запуск каждого астронавта NASA платило "Роскосмосу" больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.

Рогозин не поздравлял американцев с успешным стартом миссии; обращение от имени российской компании записал исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Теги: Россия, США, МКС, NASA, санкции, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, SpaceX, Илон Маск, Falcon 9, Сергей Крикалев, Crew Dragon
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