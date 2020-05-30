Момент старта корабля SpaceX. Видео

В совместной миссии NASA и SpaceX Crew Demo-2 принимают участие астронавты Дуг Херли и Боб Бенкен. Днем 31 мая намечена стыковка космического корабля с Международной космической станцией.

Запуск должен был состояться 27 мая в 16.33 по местному времени (23.33 по киевскому времени). Решение об отмене приняли за 16 минут до старта. Причиной назвали неблагоприятные погодные условия на траектории полета.

30 мая организаторы давали не более 50% на то, что погода позволит произвести пуск.

Запуском Falcon 9 США возобновляют программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз". За запуск каждого астронавта NASA платило "Роскосмосу" больше $80 млн, место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщал сайт Space.com.