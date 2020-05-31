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События

Компания Маска запустила в космос корабль с астронавтами. Фоторепортаж

Вчера 23.49
Первый в истории человечества запуск пилотируемого космического корабля, созданного частной компанией, состоялся 30 мая в штате Флорида (США). Ракета Falcon 9 вывела на орбиту корабль Crew Dragon, на борту которого астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. И носитель, и космический аппарат – разработки компании Илона Маска SpaceX. Старт был отложен на трое суток из-за непогоды.
Теги: космос, Флорида, SpaceX, Falcon 9, Crew Dragon, Роберт Бенкен, Дуглас Херли
 

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Момент старта корабля SpaceX. Видео
Вчера 23.08  
30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Это первый в истории космический запуск, осуществленный частной компанией – SpaceX Илона Маска. В YouTube разместили видеозапись старта.
Бенкен (на переднем плане) и Херли должны стать первыми землянами, которые доберутся на МКС с помощью частной компании
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Запуск корабля SpaceX с астронавтами состоялся
Вчера 22.23 |обновлено
Космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дугом Херли и Бобом Бенкеном на борту отправился к Международной космической станции. Впервые в истории запуск осуществила частная компания – SpaceX Илона Маска.
Астронавты Херли и Бенкен собираются на МКС
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Частная компания SpaceX впервые отправляет астронавтов в космос. Онлайн-трансляция G
27 мая, 2020 22.00
27 мая на космодроме в штате Флорида (США) был запланирован старт многоразовой ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту Земли космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Глава NASA Джим Брайденстайн назвал это событие "новой эрой и новым словом в полетах человека в космос". Ракета и корабль разработаны компанией SpaceX, это первый в истории человечества космический запуск, который осуществляет частная компания. За 17 минут до старта процедура запуска была отменена. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию события.
27 мая Crew Dragon отправится на МКС
МИР
"Новая эра космических полетов". SpaceX впервые с 2011 года отправит астронавтов в космос
27 мая, 2020 16.37
Астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли отправятся на Международную космическую станцию на борту ракеты SpaceX Crew Dragon, запуск которой состоится 27 мая в 16.33 по местному времени (23.33 по киевскому времени) с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
 
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