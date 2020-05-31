Компания Маска запустила в космос корабль с астронавтами. Фоторепортаж

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Первый в истории человечества запуск пилотируемого космического корабля, созданного частной компанией, состоялся 30 мая в штате Флорида (США). Ракета Falcon 9 вывела на орбиту корабль Crew Dragon, на борту которого астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. И носитель, и космический аппарат – разработки компании Илона Маска SpaceX. Старт был отложен на трое суток из-за непогоды.