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Частный космический аппарат Crew Dragon с двумя астронавтами на борту пристыковался к МКС. Фоторепортаж

Вчера 23.01
31 мая космический корабль Crew Dragon, разработанный частной компанией SpaceX, состыковался с модулем американского сегмента Международной космической станции. Прибывшие члены миссии Crew Demo-2 Дуглас Херли и Роберт Бенкен перешли на МКС и присоединились к участникам 63-й экспедиции – Кристоферу Кэссиди, Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру. Впервые за девять лет пилотируемый космический пуск осуществлен с территории США; впервые в истории коммерческий космический корабль с людьми совершил стыковку с орбитальной станцией.
Теги: США, МКС, SpaceX, астронавты, Crew Dragon, Роберт Бенкен, Дуглас Херли
 

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