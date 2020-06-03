Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Falcon 9 вернулась на мыс Канаверал. Ракета участвовала в запуске Crew Dragon на МКС

Первая ступень ракеты Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту, приводнилась в Атлантическом океане 30 мая.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Falcon 9 вернулась на мыс Канаверал
Falcon 9 вернулась на мыс Канаверал
Фото: SpaceX / Twitter

Ракету Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска 3 июня доставили в порт мыса Канаверал (Флорида, США). Об этом сообщается в Twitter компании.

30 мая ракета Falcon 9 вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами. Первая ступень ракеты, предназначенная для многоразового использования, отделилась через 2,5 минуты после старта, еще через шесть минут она приводнилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

31 мая Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме.

Crew Dragon – первый в истории созданный частной компанией аппарат, который прибыл на МКС. Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз", а стыковочный узел американского сегмента орбитальной станции не использовался.

Теги: SpaceX, Falcon 9, Crew Dragon
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Дочь Коломойского родила двойню – Палица
  Дочь Коломойского родила двойню – Палица
"Какое-то хреновое ваше лето". Педан спародировал образ Сердючки
"Какое-то хреновое ваше лето". Педан спародировал образ Сердючки
"Есть на что посмотреть". Козловский обнажился на фото, мечтая о море
"Есть на что посмотреть". Козловский обнажился на фото, мечтая о море
alyona alyona: Пока украинская полиция будет насиловать женщин и убивать детей, мы должны не молчать об этом
alyona alyona: Пока украинская полиция будет насиловать женщин и убивать детей, мы должны не молчать об этом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS