Falcon 9 вернулась на мыс Канаверал. Ракета участвовала в запуске Crew Dragon на МКС

Первая ступень ракеты Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту, приводнилась в Атлантическом океане 30 мая.

Ракету Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска 3 июня доставили в порт мыса Канаверал (Флорида, США). Об этом сообщается в Twitter компании.

30 мая ракета Falcon 9 вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами. Первая ступень ракеты, предназначенная для многоразового использования, отделилась через 2,5 минуты после старта, еще через шесть минут она приводнилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

31 мая Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме.

After launching @AstroBehnken and @Astro_Doug to orbit on Crew Dragon, Falcon 9 landed on the Of Course I Still Love You droneship and returned to Port Canaveral pic.twitter.com/ACov1BhgXY — SpaceX (@SpaceX) June 2, 2020

Crew Dragon – первый в истории созданный частной компанией аппарат, который прибыл на МКС. Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз", а стыковочный узел американского сегмента орбитальной станции не использовался.