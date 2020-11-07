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SpaceX вывела на орбиту военный GPS-спутник третьего поколения

Запуск спутника GPS III 04 состоялся 5 ноября в 18.24 по времени Восточного побережья (6 ноября 1.24 по Киеву) с космического стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде.

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Для Falcon 9 это была вторая миссия для космических сил США в этом году
Для Falcon 9 это была вторая миссия для космических сил США в этом году 
Фото: SpaceX / Twitter

Американская компания SpaceX отправила на орбиту военный GPS-спутник третьего поколения. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Запуск состоялся 5 ноября в 18.24 по времени Восточного побережья  (6 ноября 1.24 по Киеву). Ракета Falcon 9 завершила свою вторую миссию в этом году для космических сил США, запустив космический аппарат GPS III 04 с космического стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде.

После разделения ступеней SpaceX приземлила первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане "Конечно, я все еще люблю тебя". Спутник вышел на орбиту примерно через 1 час 29 минут после старта.

Этот спутник должны были запустить на орбиту еще 3 октября, но запуск отменили за 2 секунды до конца отсчета из-за проблем с двигателем, пишет Space Flight Now. Всего на орбиту планируется запустить 32 спутника GPS третьего поколения, они заменят те, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всей планете. Теперь на орбите находится уже четыре таких спутника.

ВИДЕО
Видео: SpaceX / YouTube
Теги: космос, GPS, спутник, SpaceX, Falcon 9
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