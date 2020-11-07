SpaceX вывела на орбиту военный GPS-спутник третьего поколения

Запуск спутника GPS III 04 состоялся 5 ноября в 18.24 по времени Восточного побережья (6 ноября 1.24 по Киеву) с космического стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде.

Для Falcon 9 это была вторая миссия для космических сил США в этом году Фото: SpaceX / Twitter

Американская компания SpaceX отправила на орбиту военный GPS-спутник третьего поколения. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Запуск состоялся 5 ноября в 18.24 по времени Восточного побережья (6 ноября 1.24 по Киеву). Ракета Falcon 9 завершила свою вторую миссию в этом году для космических сил США, запустив космический аппарат GPS III 04 с космического стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде.

После разделения ступеней SpaceX приземлила первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане "Конечно, я все еще люблю тебя". Спутник вышел на орбиту примерно через 1 час 29 минут после старта.