Запуск спутника GPS третьего поколения состоится с космического стартового комплекса SLC-40 на станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде.

Американская космическая компания SpaceX планирует 5 ноября вывести на орбиту ракетой Falcon 9 военный спутник GPS третьего поколения космических сил США. Об этом сообщает пресс-служб компании.

Запуск состоится с космического стартового комплекса SLC-40 на станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде. После разделения ступеней SpaceX посадит первую ступень Falcon 9 на на плавучую платформу "Конечно, я все еще люблю тебя", которfz будет размещен в Атлантическом океане.

Спутник развернется на орбите примерно через 1 час 29 минут после старта.

Этот спутник должны были запустить на орбиту еще 3 октября, но запуск отменили за 2 секунды до конца отсчета из-за проблем с двигателем, пишет Space Flight Now. Всего на орбиту планируется запустить 32 спутника GPS третьего поколения, они заменят те, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всей планете. Сейчас на орбите находятся уже три таких спутника.