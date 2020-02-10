Иран не смог вывести на орбиту спутник минобороны

В минобороны Ирана сообщили, что спутник "Зафар" не смогли вывести на расчетную орбиту из-за недостаточной скорости ракеты-носителя "Симорг".

9 февраля в Иране успешно стартовала ракета-носитель "Симорг", но не смогла вывести на расчетную орбиту спутник дистанционного зондирования "Зафар". Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщил государственный телеканал IRIB.

Для вывода спутника на заданную высоту не хватило скорости "Симорга".

Представитель минобороны Ирана Саид Ахмед Хоссейни заявил, что значительная часть исследовательских целей запуска была достигнута. По его словам, полученные данные помогут "оптимизировать будущий запуск".

"Немецкая волна" отмечает, что Иран уже третий раз не смог вывести спутник на орбиту, две других попытки были предприняты в 2019 году. Новой даты запуска в Тегеране пока не назвали.

Запуск спутника был приурочен к 41-й годовщине исламской революции, которую Иран собирается отпраздновать 11 февраля. В Тегеране утверждают, что спутники необходимы для изучения погоды и прогнозирования стихийных бедствий, однако в США и Израиле запуски связывают с разработкой баллистических ракет.