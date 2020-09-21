В ближайшие часы на Землю упадет поломанный российский спутник

Спутник "Монитор Э", который не функционирует с 2011 года, утром 22 сентября войдет в плотные слои атмосферы. В "Роскосмосе" считают маловероятным попадание на поверхность Земли несгоревших фрагментов.

Падение несгоревших частей спутника на поверхность планеты в "Роскосмосе" не прогнозируют Фото: depositphotos.com

Российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э" между 3.18 и 10.26 22 сентября войдет в плотные слои атмосферы над Индийским океаном и прекратит существование. Об этом со ссылкой на американский сайт space-track.org, отслеживающий более 46 тыс. космических объектов, сообщило "РИА Новости".

Спутник, имевший стартовую массу 750 кг, запустили в августе 2005 года с космодрома Плесецк. На орбиту его вывели при помощи ракеты-носителя "Рокот".

В процессе эксплуатации аппарата возникли серьезные технические проблемы, в 2011 году "Монитор-Э" прекратил работу.

В "Роскосмосе" спутник отнесли к разряду космического мусора. Представитель ведомства заявил "РИА Новости", что вероятность падения на Землю возможных несгоревших фрагментов аппарата крайне мала.