SpaceX запустила на орбиту Земли третью за месяц партию спутников Starlink

Очередные 60 спутников Starlink для глобального интернета были в 15-й раз доставлены на орбиту Земли с помощью многоразовой ракеты-носителя.

24 октября американская компания SpaceX запустила третью за месяц партию спутников Starlink для глобального интернета. Об этом проинформировал сайт компании.

Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 с очередными 60 спутниками стартовала с площадки на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Восемь минут спустя первая ступень ракеты была успешно посажена на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Данная ступень использовалась в третий раз, предыдущие разы она летала в июне и сентябре нынешнего года.

Развертывание новой партии спутников на орбите Земли началось спустя час и три минуты после старта.

Сегодняшний запуск стал 15-м в программе развертывания Starlink. Предыдущие два запуска спутников произошли 6 октября и 18 октября.

ВИДЕО

Видео: Starlink Mission / YouTube

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все спутники выведут на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.