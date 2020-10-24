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SpaceX запустила на орбиту Земли третью за месяц партию спутников Starlink

Очередные 60 спутников Starlink для глобального интернета были в 15-й раз доставлены на орбиту Земли с помощью многоразовой ракеты-носителя.

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Ракета стартовала с мыса Канаверал
Ракета стартовала с мыса Канаверал
Фото: SpaceX / Twitter

24 октября американская компания SpaceX запустила третью за месяц партию спутников Starlink для глобального интернета. Об этом проинформировал сайт компании.

Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 с очередными 60 спутниками стартовала с площадки на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Восемь минут спустя первая ступень ракеты была успешно посажена на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Данная ступень использовалась в третий раз, предыдущие разы она летала в июне и сентябре нынешнего года.

Развертывание новой партии спутников на орбите Земли началось спустя час и три минуты после старта.

Сегодняшний запуск стал 15-м в программе развертывания Starlink. Предыдущие два запуска спутников произошли 6 октября и 18 октября.

ВИДЕО
Видео: Starlink Mission / YouTube

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все спутники выведут на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Теги: США, интернет, спутник, Флорида, SpaceX, ракета, Falcon 9, Starlink, ракета-носитель
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