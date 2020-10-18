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SpaceX запустила на орбиту Земли еще 60 спутников Starlink

Спутники Starlink для глобального интернета были доставлены на орбиту Земли с помощью многоразовой ракеты-носителя Falcon 9.

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Спутники запустили из Флориды
Спутники запустили из Флориды
Фото: spacex / Instagram

18 октября в 12.25 по Гринвичу (15.25 по Киеву) американская компания SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink, предназначенных для развертывания глобального интернета. Об этом компания проинформировала на своем сайте.

Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космического центра Кеннеди в американском штате Флорида, а после выполнения миссии ее первая ступень совершила успешную посадку в Атлантическом океане на плавучую платформу "Конечно, я все еще люблю тебя".

Данный обтекатель Falcon 9 третий раз совершил полет и приземление.

Спустя 63 минуты после старта с Земли спутники были развернуты на орбите.

Сегодняшний запуск стал 14-м в программе развертывания Starlink.

ВИДЕО
Видео: Starlink Mission / YouTube

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Последний запуск провели 6 октября – на орбиту доставили очередные 60 спутников.

Теги: США, интернет, спутник, Флорида, SpaceX, Falcon 9, запуск, Starlink, ракета-носитель
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