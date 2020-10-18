SpaceX объявила время запуска 14-й миссии Starlink

Ракета Falcon 9 отправится в полет со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде 18 октября в 15.25 по киевскому времени.

Запуск 14-й миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников компания Илона Маска SpaceX планирует осуществить 18 октября. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

"SpaceX наметила воскресенье, 18 октября, 8.25 по времени Восточного побережья (15.25 по Киеву. – "ГОРДОН") для своей 14-й миссии Starlink, которая выведет на орбиту 60 спутников Starlink", – говорится в сообщении.

Ракета Falcon 9 отправится в полет со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде. После разделения ступеней SpaceX посадит первую ступень Falcon 9 на плавающую платформу "Конечно, я все еще люблю тебя", которая будет размещена в Атлантическом океане. Спутники Starlink развернутся примерно через 1 час 3 минуты после старта.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Последний запуск провели 6 октября – на орбиту доставили 60 спутников. Всего их на орбите уже около 800, отмечает Space.com.