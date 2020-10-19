SpaceX намерен запустить на орбиту третью за месяц партию спутников Starlink

По данным Spaceflight Now, очередную партию спутников для глобального интернета компания SpaceX планирует запустить 21 октября с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Американская компания SpaceX намерена запустить в октябре еще и третью партию спутников Starlink для глобального интернета. Об этом 18 октября проинформировал специализированный сайт Spaceflight Now.

По имеющимся данным, очередные 60 спутников должны 21 октября с помощью ракеты-носителя Falcon 9 запустить со стартовой площадки на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Запуск планируется на 16.36 по Гринвичу (19.36 по Киеву).

Предыдущие два запуска спутников Starlink произошли 6 октября и 18 октября.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все спутники выведут на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.